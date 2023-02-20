Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора муниципального бюджетного учреждения администрации Ковровского района «Служба единого заказчика», обвиняемой

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора муниципального бюджетного учреждения администрации Ковровского района «Служба единого заказчика», обвиняемой в мошенничестве на сумму более 900 тысяч рублей. В УФСБ России по Владимирской области сообщили, что заместитель руководителя МБОУ «СЭЗ» неоднократно давала поручения о перечислении на ее банковский счет денег, за якобы отработанное время в выходные,