В Ковровском районе в результате ДТП погиб водитель фуры. Информация об автоаварии появилась в социальных сетях. В результате происшествия перевернулся грузовой автомобиль с полуприцепом.

В Ковровском районе в результате ДТП погиб водитель фуры. Информация об автоаварии появилась в социальных сетях. В результате происшествия перевернулся грузовой автомобиль с полуприцепом. Машина полностью перекрыла движение по трассе в сторону Москвы. Трасса М-7 в Ковровском районе перекрыта, фура перевернулась. Актуально на 10:30. Подслушано Вязники После Симонцево во Владимир трасса стоит уже 15 минут,