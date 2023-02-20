Водитель грузового автомобиля «Скания» погиб в ДТП на 265 км трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе утром 20 февраля. Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «По

Водитель грузового автомобиля «Скания» погиб в ДТП на 265 км трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе утром 20 февраля. Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» не справился с управлением транспортного средства и, в результате заноса, автомобиль несколько раз ударился об металлический отбойник, после чего фура перевернулась на левую