Один человек погиб.

Один человек погиб.В Кузбассе вертолет совершил аварийную посадку в районе Междуреченска. Ми-8 вынуждено сел в районе горы Топхан, сообщает .На борту частного вертолета находились 10 человек. В результате случившегося один пассажир погиб, состояние остальных пока не известно, передает телеканал .По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. "По данному факту... возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", – цитирует ведомство.