20.02.2023

2023-02-20 12:00:42

В Москве дан старт Первому Всероссийскому фестивалю добровольцев «Благо своими руками»

В субботу, 18 февраля, в Парке Горького стартовал Первый Всероссийский благотворительный фестиваль волонтеров Благо своими руками. Волонтерские группы из разных регионов, благотворительные фонды, военкоры и сотни неравнодушных людей объединились, чтобы обменяться опытом и поделиться идеями.



Руководители волонтерских групп – организаторов фестиваля Поколение уверенного будущего, Благо Z и Команда Петра Толстого, Юрий Юрманов, Мария Сергеева и Екатерина Ларинина сообщили, что Москва – это лишь первое звено большой цепи региональных добровольческих мероприятий: 23 февраля фестиваль Благо своими руками пройдет в приграничной Белгородской области – в городе Старый Оскол, – уточнила Мария Сергеева.



Стартовая дата фестиваля была выбрана не случайно: ровно год назад главы Донецкой и Луганской республик обратились к России за помощью в спасении жителей от готовящейся украинской карательной операции. Это стало началом огромного движения людей, которые на протяжении года не только помогали (и продолжают помогать) беженцам, но и собирают гуманитарную помощь для тех, кто остается в зоне боевых действий, а также для участников военной спецоперации.



– Этот фестиваль посвящен тем, кто по зову сердца поддерживает наших бойцов и мирных жителей новых территорий, – отметил на торжественном открытии мероприятия председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. – Вся страна объединилась, как одна семья, чтобы помогать фронту.



В открытии волонтерского фестиваля приняли участие политики, представители РПЦ, известные артисты и музыканты. В парк Горького приехали волонтеры со всех концов России, в том числе из новых регионов: на площадке свои проекты представили команды добровольцев из Донецка, Мариуполя, Бурятии, Пензенской и Кировской областей. Музыканты, в том числе семья Лёвкиных, группа Зверобой и другие артисты исполнили патриотические песни – как уже известные, так и новые, написанные по следам событий на Донбассе.



Заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой, один из инициаторов мероприятия, отметил, что за минувший год стало понятно, что сила – не только в правде, но и в нашем единстве. Большинство из вас уже знакомы между собой, и это здорово. За этот годы мы все стали одной командой, мне бы хотелось, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга, делились своими знаниями и опытом. Для этого мы и решили провести этот фестиваль, - сказал он.



Сенатор Инна Святенко обратила внимание на то, что среди волонтеров абсолютное большинство – это девушки. И это логично: ведь пока мужчины защищают Родину с оружием в руках именно женщины укрепляют тыл:



– Женщины – это та самая сила добра и созидания, которая дает нашим мужчинам на фронте уверенность: их помнять и любят, их ждут дома с Победой. Мы создали Женское движение Единой России, которое объединило неравнодушных девушек и женщин всех возрастов не только из Москвы, но также из Пензы, Кирова, Тамбова, Белгорода, городов Ростовской области, Запорожья, ДНР и ЛНР. Мы собираем гуманитарную помощь, помогаем раненым. Участницы Женского движения в режиме 24/7 на связи с бойцами, часто бывают с гуманитарными миссиями в освобождненных регионах. И мужчины, которые сейчас на передовой, это ценят. Они знают, что тыл прикрыт.



Гости фестиваля получили возможность освоить новые навыки. Прошли мастер-классы: как самостоятельно изготавливать маскировочные сети, блиндажные свечи, шить флисовые кофты, вязать носки. Уникальная московская волонтеская группа Мамаши показала и рассказала, как создаются для бойцов сублимированные супы-концентраты, благодаря которым бойцы в полевых условиях передового края военных действий могут приготовить себе горячие и по-домашнему вкусные обеды.



– Мы следуем примеру наших предков, – поделилась впечатлениями о Фестивале депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. – Сегодня на сцене не раз вспоминали историю блокадного Ленинграда, ради поддержки которого в 1941 году сплотилась вся страна. И сейчас, когда угроза нависла не только над Донбассом, но и над всей Россией, мы видим такое же единение людей. Это невероятно вдохновляет.