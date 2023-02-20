Сотрудники полиции 16 февраля задержали в Муроме троих уроженцев сопредельного государства, которые планировали сбыть крупную партию героина. По информации УМВД России по Владимирской

Сотрудники полиции 16 февраля задержали в Муроме троих уроженцев сопредельного государства, которые планировали сбыть крупную партию героина. По информации УМВД России по Владимирской области, в одном из дворов на улице Экземплярского правоохранители подошли к троим подозрительным мужчинам в возрасте от 23 лет. В карманах у них обнаружили обмотанные черной изолентой свертки с порошкообразным содержимым. Как