Директору внесено представление. Возбуждено три административных дела. Виновным грозят штрафы.
В Муромском социально-реабилитационном центре для детей выявлены массовые нарушения законодательства. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.
Выдвижной пандус у входа в учреждение оказался завален снегом, в медицинском кабинете хранились просроченные лекарства, а сотрудники не прошли обучение по программам противопожарного инструктажа.
Директору внесено представление. Возбуждено три административных дела. Виновным грозят штрафы.