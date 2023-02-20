Директору внесено представление. Возбуждено три административных дела. Виновным грозят штрафы.

В Муромском социально-реабилитационном центре для детей выявлены массовые нарушения законодательства. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Выдвижной пандус у входа в учреждение оказался завален снегом, в медицинском кабинете хранились просроченные лекарства, а сотрудники не прошли обучение по программам противопожарного инструктажа.Директору внесено представление. Возбуждено три административных дела. Виновным грозят штрафы.