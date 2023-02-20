Но, как выяснилось, ЧП было постановочным

Пожарные Владимирской области устранили утечку 3,5 тонн аммиака на молокозаводе. Правда операция по спасению проводилась в рамках пожарно-тактических учений. Реальной угрозы не существовало."По легенде учения, на предприятии произошла разгерметизация резервуаров с аммиаком, после чего последовало возгорание”, - пояснили в МЧС России по Владимирской области.Так сотрудники МЧС понарошку эвакуировали 70 человек из горящего здания, сформировали звенья газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара, спасли пострадавшего и в итоге успешно завершили задание. К участию привлекались 6 единиц техники и 24 человека из Суздальского и Владимирского подразделений.