Первый был генерал-майором авиации, а второй Гвардии старшим сержантом.

В Юрьев-Польском две новые улицы названы в честь героев войны Николая Максимова и Виктора Завалина. Первый был генерал-майором авиации, а второй Гвардии старшим сержантом.С инициативой почтить таким образом память земляков выступил местный Общественный совет. Администрация поддержала идею. Ранее имена военных на малой родине увековечены не были.