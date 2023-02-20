Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Всё для Победы Вместе приближая общую победу. Регион...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Всё для ПобедыВместе приближая общую победу. Регион готовится к масштабному благотворительному марафону в поддержку наших бойцов.- Старость в радостьЧто стар, что мал. Во Владимире работает детский сад для пожилых - кого и на каких условиях туда принимают?- Сохраняя традицииИ за самыми вкусными блинами - в древний Суздаль! В России началась Масленичная неделя.