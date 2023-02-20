В результате облавы правоохранители изъяли более 30 единиц оборудования и деньги, полученные от незаконного бизнеса.

Во Владимире накрыли два подпольных казино. Трое организаторов сели в тюрьму, а четвёртый получил условный срок.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, с июля 2018 года по сентябрь 2019 года на улице Мира, а также с марта по июнь 2020 года на улице Большой Московской банда открыла залы для проведения азартных игр. В результате облавы правоохранители изъяли более 30 единиц оборудования и деньги, полученные от незаконного бизнеса.Трое обвиняемых получили от 2 лет и 4 месяцев до 2 лет и 9 месяцев колонии со штрафами в размере 100 до 400 тысяч рублей, а четвертый член группировки приговорён к условному сроку и штрафу в 100 тысяч рублей.