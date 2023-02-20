Один из субподрядчиков вносил ложную информацию о виде и стоимости дорожных настилов.

Во Владимире при строительстве Рпенского проезда украдено 3,3 млн рублей. Один из субподрядчиков вносил ложную информацию о виде и стоимости дорожных настилов.Факт преступления задокументирован во время прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Другие подробности дела пока не раскрываются.Напомним, что возведение автомагистрали начиналось также с уголовки. В организации картельного сговора бывшего замгубернатора Романа Годунина и экс-главу ДСУ-3 Романа Головина.Добавим, что за время стройки стоимость Рпенского проезда выросла с 2 до почти 3 млрд рублей. Объект обещают сдать в текущем году.