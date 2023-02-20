Во Владимиркой области жители посёлка задыхаются в дыму от сжигаемых отходов производства. Жгут...

Во Владимиркой области жители посёлка задыхаются в дыму от сжигаемых отходов производства."Жгут днем и ночью отходы древесины! - жалуются жители в соцсетях. - Вонь стоит неимоверная, все бабушки лежат с давлением. У молодых людей не проходит кашель от раздражения слизистой. Что уж говорить про маленьких детей".Обитатели Сергеихи уже жаловались в администрация самого поселка, Камешковскую администрацию, Роспотребнадзор и даже в прокуратуру, утверждестся в обращении. Однако, уже год отовсюду приходят отказы. Дело в том, рассказывают в Сергеихе, что как рад в дни проверок предприятие просто перестает жечь отходы - и воздух ненадолго становится чистым.Фото ВК Подслушано во Владимире