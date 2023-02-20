С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180323 владимирцев.

Во Владимирской области 20 февраля выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском, Камешковском и Александровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Гороховецком, Меленковском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Суздальском, Селивановском и Киржачском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180323 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49992 заболевших во Владимире, 21349 - в Ковровском районе и 19491 - в Муроме.