Во Владимирской области действует центр реабилитации рыси. Помочь диким кошкам. В Киржачском...

Во Владимирской области действует центр реабилитации рыси.Помочь диким кошкам. В Киржачском районе новых постояльцев ждёт центр реабилитации рыси.Его главная миссия - оказать помощь взрослым особям рыси, которые пострадали от человека. По словам волонтёров, таким диким кошкам очень нужна физическая и поведенческая реабилитация. К примеру, среди подопечных Центра есть животные, которых один из охотников несколько лет держал в тесных клетках. У рысей возникли проблемы с лёгкими. В комплексной реабилитации нуждаются и те, кто родился в неволе. В центре действуют и адаптационные вольеры, и лесные. Рысям волонтёры помогают вернуться в дикую природу и делают это успешно. Центр вносит свой вклад в сохранение популяции диких кошек.