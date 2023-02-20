Во Владимирской области девушку зажало между столкнувшимися автомобилями. Невероятно нелепоое ДТП...

Во Владимирской области девушку зажало между столкнувшимися автомобилями.Невероятно нелепоое ДТП произошло в минувшую пятницу в Муроме на улице Ленина, сообщил портал Муром 24.18-летний водитель "Лады" оставил свой автомобиль, забыв поставить его на ручной тормоз. Машина покатилась под уклон, и тогда ее пассажирка схватилась за ключ зажигания. И непроизвольно завела машину. В результате неуцправляемой "Ладой" оказалась прижатой к заднему борту находившегосчя впереди фургона 28-летняя девушка.Пострадавшая получила ушибы и черепно-мозговую травму.Фото портал Муром 24.