Во Владимирской области достоверно зафиксировано 266 видов диких птиц. Об этом корреспонденту...

Во Владимирской области достоверно зафиксировано 266 видов диких птиц.Об этом корреспонденту ГТРК «Владимир» рассказала Юлия Буянова - орнитолог, секретарь Владимирского отделения Союза охраны птиц России и автор фотоблога «Гнездо Натуралиста».Отметим, что на данный момент пернатых «краснокнижников» в нашем регионе – 76 видов. Правда, нужно учитывать, что количество зарегистрированных птиц на территории региона каждый год меняется, поскольку практически в каждый сезон специалистами отмечаются новые виды.19-го февраля по всей стране специалисты отмечали День орнитолога, а чуть ранее (11 и 12-го февраля) в Москве проходило сразу две важные конференции. Одна была посвящена 30-летию Союза охраны птиц России, вторая – отчетно-выборочная конференция СОПР, на которой обсуждались итоги работы специалистов за прошедшие 3 года. Владимирская область, к слову, была одной из самых активных.Фото: Михаил ШершневЮлия Буянова согласилась ответить на самые распространённые и интересные вопросы, касающиеся редкой науки «орнитологии».Как стать орнитологом?- В России и во Владимирской области есть всего два пути: более правильный и «так сойдет». Грамотный подход – это: получить биологическое образование и заниматься саморазвитием.На «орнитологов» у нас в стране не учат, вернее нет такой отдельной специальности. Необходимо получить высшее образование по профилю «биология», но при этом помнить, что орнитологии там будет уделен (в лучшем случае) всего 1 курс. Поэтому ключевую роль здесь играет саморазвитие и самообразование – нужно читать больше книг, изучать определители, методики работы и запоминать голоса птиц. На все это уходят годы работы.Корочка «биолога» позволит вам устроиться в профильные организации, однако если вы хорошо знаете «предмет», то часто бывают и исключения. Например, во Владимирской области есть специалист без профильного биологического образования (обучался другому), но при этом он является одним из ведущих орнитологов региона. Если же вы хотите идти дальше и защитить кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую, то тогда тем более ваш путь лежит на биологический факультет в университет.Фото из личного архива Юлии БуяновойФото: Полина Полежанкина. Орнитологи увидели орла.Как изучают птиц? Сложно ли это?- Изучать птиц действительно очень сложно. Здесь стоит сразу понимать, что вам придётся знать «в клюв» каждый вид птиц, обитающий в районе исследования. Причём зачастую представители одного вида могут иметь различную окраску. Особенно это заметно на примере самцов и самок – «мальчики» обычно очень яркие, а «девочки» невзрачные. Буквально еще чуть больше века назад это вызывало большие проблемы, так как разнополых представителей одного вида зачастую принимали за два разных. И наоборот, некоторые виды очень похожи, а молодняк у многих видов с трудом различается внешне. Кроме того, вам необходимо будет уметь узнавать птиц по голосам. Иной раз знание второго даже важнее, чем первого, поскольку многие виды очень скрытны и увидеть их глазами практически невозможно. А вот услышать гораздо проще.Для изучения птиц разработано множество методик. Наиболее часто применяются полевые учёты птиц. В этом случае выражение «считать ворон» не является переносным, так как сам по себе «учёт» подразумевает подсчет видов или особей, встреченных на определенной территории или отрезке пути. Причём считать можно как визуально, так и по голосам. Наиболее распространена методика учёта поющих самцов в брачный период. При этом один «мальчик» считается условно за одну гнездящуюся пару.Другим популярным методом является кольцевание птиц. Это помогает изучать их миграции. Птицы «кольцуются» специальными металлическими орнитологическими кольцами, имеющими свой индивидуальный номер.В последние годы появился новый метод изучения птиц – мечение их GPS-передатчиками, которые позволяют в онлайн-режиме отслеживать все перемещения помеченной птицы в любой точке земного шара.Для изучения питания хищных птиц, например, орнитологи собирают под их гнездами «погадки» - остатки непереваренных костей, шерсти, чешуи. Генетики же для изучения генетического кода собирают перья.Методов очень много и каждый использует тот, который ему наиболее удобен и подходит к определенной задаче.Фото из личного архива Юлии БуяновойЕсть ли во Владимирской области школы юных орнитологов?- К сожалению, во Владимирской области нет специализированных школ орнитологии как для детей, так и для взрослых. Есть отдельные юннатские кружки, но там работают со всеми природными объектами и явлениями. И надо отметить, что даже в школах на уроках биологии птицам уделяется очень мало внимания. Периодически от разных детей я слышу, какие серьезные ошибки допускаются как в школьных учебниках биологии, так и учителями. Сейчас многие не знают даже, кто такие «галка» и «воробей». Многие считают, что ворон – это «муж» вороны, а филин и сова – это совершенно разные птицы. Хотя на самом деле вОрон и ворона – это разные виды птиц из одного семейства. ВорОн у нас в стране несколько видов – серая, черная, большеклювая и т.д. Филин – это сова рода филин (Bubo). На эту тему есть очень много шуток в нашем узком сообществе.Уже на протяжении года я обсуждаю с разными людьми возможность создать на территории Владимирской области школу орнитологии, ищу для этого подходящее помещение и тех, кто готов помочь. Думаю, таким бы курсам обрадовались многие жители нашей области. Пробовала работать онлайн на базе социальной сети Вконтакте и там публиковать уроки, но, к сожалению, не пошло. Всё же живые уроки сложно заменить виртуальными.Фото из личного архива Юлии БуяновойКак наблюдать за птицами в дикой природе?- Для плодотворного наблюдения за птицами следует запомнить 3 основных правила: не шуметь, не делать резких движений и всегда держать наготове фотоаппарат или бинокль. Наиболее продуктивное время наблюдения - от восхода солнца до 9-10 часов утра. В это время птицы ведут себя активно. А самое лучшее время года для наблюдений – весна и первая половина лета. Птицы ведут себя менее скрытно и самцы «одеты» в свои характерные брачные наряды.Ещё один вариант, как можно наблюдать за птицами, это устраивать на них «засидки». Данный способ хорошо знаком охотникам. Вы строите укрытия, так называемые «скрадки», на заранее выбранном месте (например, берегу озера). Какое-то время даёте птицам привыкнуть к нему, а потом прячетесь и наблюдаете. Такой способ наиболее подходит фотоохотникам, так как птицы подлетают очень близко. Реагируют они и на запись голоса своих собратьев.Укрытия можно делать даже в собственном огороде или в саду, используя при этом обычную палатку. Для привлечения внимания птиц можно установить небольшой самодельный прудик (например, из обычного тазика) и пару «присад» – они будут пользоваться большим успехом в жаркую погоду. Птицы с удовольствием прилетают и купаются.Что касается биноклей, то для наблюдения наиболее универсальной является оптика с 8-кратным увеличением. Фотоаппарат же должен обладать «зумом» не менее «10-ки» и желательно хорошим стабилизатором.Фото: Максим Сергеев. Кольцевание птенца сплюшки.Когда лучше воздержаться от излишнего внимания к птицам?- Очень важно не проявлять большого внимания к гнездящимся птицам. Если вы наблюдаете признаки беспокойства (птица летает вокруг вас, пищит, притворяется раненной), следует оставить ее в покое и отойти подальше. Такое поведение указывает на то, что рядом ее гнездо. Необходимо постоянно помнить, что для птиц мы — чужаки, почти «хищники». А это — сильный фактор беспокойства, особенно в гнездовое время.Наша излишняя настойчивость, бесцеремонность, неаккуратность легко могут привести к гибели гнезда. Некоторые птицы бросают птенцов только потому, что человек его обнаружил. Если вы долго находитесь у гнезда, даже относительно спокойные и доверчивые из птиц не рискнут подлетать близко. Птенцы могут просто замерзнуть. И какая-нибудь хитрая разбойница-ворона будет следить издали за всем происходящим. Как только вы уйдёте, она разорит гнездо.Фото: Юлия БуяноваФото: Максим Сергеев.Как можно помочь диким птицам?- Большую часть года никакая помощь диким птицам не требуется. Более того, любое вмешательство человека может вовсе пагубно сказаться на жизни и здоровье птиц.В холодное время года можно вешать кормушки, наполняемые не жаренными и не солеными семечками, просом, овсом, пшеницей, сушеными ягодами рябины и боярышника, орехами, крылатками клена. Рядом можно повесить кусок несоленого сала или мяса, но таким образом, чтобы до него не смогли добраться кошки, собаки и врановые птицы.Следует обратить внимание на то, что кормушка должна наполняться ежедневно и желательно в одно и то же время, поскольку птицы привыкают и ждут. Промедление может привести к их гибели.Если у вас нет возможности ежедневно наполнять кормушку, но хочется подкармливать птиц, лучше для этого использовать заранее приготовленные кормовые шарики или лепешки, закрепленные на ниточке и состоящие из вышеназванного наполнителя, склеенные растопленным несоленым салом. Всё это можно и нужно развешивать в самых разных местах - на кустах - в лесу, огороде, парке. Данный способ подкормки не вызывает привязанности птиц к одному месту, а наоборот заставляет их искать корм.Фото: Юлия Буянова. Измерение длины клюва птенца озерной чайки.Интересный факт: благодаря научной работе орнитологов, в Клязьминско-Лухском заказнике были обнаружены такие представители Красной книги России, как черный аист, змееяд, скопа, орлан-белохвост, большой и малый подорлики, беркут и т.д. А ещё здесь нашли свой дом – обыкновенный ремез, чернозобая гагара, серый журавль, серый сорокопут, бородатая неясыть и другие редкие виды птиц.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Юлии Буяновой