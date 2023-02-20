Во Владимирской области электромеханик выиграл более миллиона рублей. Александр К. из Владимирской...

Во Владимирской области электромеханик выиграл более миллиона рублей.Александр К. из Владимирской области участвует в лотереях с советских времен. Еще тогда мужчине посчастливилось выиграть сумму в два раза больше месячной зарплаты. Удача вновь улыбнулась Александру: по итогам розыгрыша мужчина выиграл 1 200 000 рублей.Участник приобрел два билета в фирменном магазине «Столото». Один из них подарил отцу, второй — оставил себе. Незадолго до судьбоносной победы счастливчик предчувствовал скорое денежное прибавление: за два дня до розыгрыша у Александра чесалась левая ладонь. О крупном везении победитель узнал во время ТВ-трансляции тиража по телевизору.— Я внимательно следил за ходом розыгрыша. В игровом поле билета у меня оставалось два последних числа — «23» и «11». Вдруг их один за другим достает телеведущий, и я становлюсь победителем! В тот момент у меня аж руки затряслись от неожиданности, — вспоминает Александр.По профессии победитель — электромеханик связи. Мужчина проживает в деревне. Вместе с супругой он содержит домашнее хозяйство: разводит кроликов и свиней. В свободное время житель Владимирской области увлекается футболом. На выигрыш в лотерею Александр планирует закрыть финансовые обязательства перед банком и купить младшему сыну ноутбук для учебы.Фото публикуется с разрешения победителя.