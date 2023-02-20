В регионе реализуется проект «Агростартап».

Во Владимирской области благодаря грантам проекта «Агростартап» растёт количество крестьянских хозяйств. В текущем году суммы субсидий вырастут.Как сообщает министерство сельского хозяйства региона, с 5 млн до 7 млн рублей будет увеличен объём помощи для тех, кто разводит крупный рогатый скот. Для фермеров, занимающихся растениеводством, размер господдержки составит не 3, а 5 млн рублей. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов выплата вырастет с 6 до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличится с 4 млн до 6 млн рублей.«С 10 млн до 20 млн рублей вырос максимальный размер компенсации затрат потребительских с/х кооперативов, которые закупают продукцию у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в него», – уточнил министр сельского хозяйства Константин Демидов.Меры помогут аграриям наладить сбыт и переработку.