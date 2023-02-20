По словам властей, найти медика для сельского медпункта крайне тяжело.

Во Владимирской области из-за отсутствия фельдшеров не работают 10 ФАПов. По словам властей, найти медика для сельского медпункта крайне тяжело.«Я знаю порядка 10 фельдшерско-акушерских пунктов, где медицинская помощь не оказывается. Главврачам не удаётся найти людей даже путем внутреннего совместительства. Много ФАПов, где сотрудники работают по совмещению. Там медпомощь оказывается 2-3 дня в неделю с выездами. Я согласен, что этого недостаточно, но этот тот ресурс, которым обладает главврач», - пояснил министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.Между тем отдельными сельскими медпунктами заинтересовалась прокуратура. В частности, в деревне Чертково медучреждение до сих закрыто из-за отсутствия медработника. А в Красноушенской и Драчевской амбулаториях продолжительное время вакантны ставки врачей. Главному врачу Селивановской ЦРБ внесено представление. Впрочем, бумажек писать можно сколько угодно, но если у больниц физически не хватает кадров, то одними представлениями проблему не решить.