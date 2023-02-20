Во Владимирской области на поддержку спорта в 2023 году из регионального бюджета выделено более 316 млн рублей, часть которых пойдет в том числе на создание и модернизацию спортивных объектов.

Во Владимирской области на поддержку спорта в 2023 году из регионального бюджета выделено более 316 млн рублей, часть которых пойдет в том числе на создание и модернизацию спортивных объектов. Более 131 млн рублей пойдет на создание новой спортивной инфраструктуры. В частности, ФОКа в Новосельском сельском поселении Ковровского района за 91,2 млн рублей, спортивной площадки в