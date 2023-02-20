Во Владимирской области на трассе М-7 при опрокидывании фуры погиб водитель. Автопоезд вызвал...

Во Владимирской области на трассе "М-7" при опрокидывании фуры погиб водитель.Автопоезд вызвал огромную пробку в Ковровском районе.По предварительным данным пресс-службы УМВД, сегодня около 7 часов утра на 265 км М-7 «Волга» водитель автомобиля «Скания» не справился с управлением. Фура несколько раз ударилась о металлический отбойник и опрокинулась на левую сторону. Ее водитель грузовогопогиб на месте.Движение на данном участке затруднено в сторону Москвы. Организовано реверсивное движение. Пробку можно объехать через Вязниковский район – поворот на поселок Мстера.На месте трагедии работают сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ковровскому району.Фото https://www.pxfuel.com/en