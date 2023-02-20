Во Владимирской области назвали возраст самых молодых и самых пожилых женихов и невест. Сотрудники...

Во Владимирской области назвали возраст самых молодых и самых пожилых женихов и невест.Сотрудники органов ЗАГС поделились свадебной статистикой за прошедший год.Так, в топ-5 городов и районов, по количеству браков, вошли Владимир, Ковров, Муром, Александровский и Суздальский районы. Самому юному жениху - 18 лет, самому пожилому - восемьдесят восемь. Самой молодой невесте - шестнадцать, пожилой - восемьдесят лет. Впервые женились пять тысяч триста шестьдесят мужчин и четыре тысячи девятьсот восемьдесят одна женщина.Самому юному жениху - 18 летСамому пожилому жениху - 88 летСамой молодой невесте - 16 летСамой пожилой невесте - 80 лет