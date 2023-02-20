Движение в сторону Москвы затруднено.

Во Владимирской области погиб водитель фуры, которая перевернулась после удара об отбойник. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.Около 7 утра на 265 км трассы М-7 в Ковровском районе водитель Scania не справился с управлением. Грузовик занесло, машина несколько раз ударилась о металлическое ограждение и упала на бок. Водитель большегруза погиб на месте автокатастрофы.Движение в сторону Москвы затруднено. Автомобилистов просят объезжать место аварии через поворот на посёлок Мстера.На месте работают госавтоинспекторы.