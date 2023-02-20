Вычислить злоумышленника помогла пластиковая бутылка, из которой он пил

Во Владимирской области задержали 33-летнего подозреваемого денежного курьера телефонных мошенников. В полиции рассказали, что вычислить мужчину удалось по пластиковой бутылке, которую он оставил на месте преступления по неосторожности."Изучая записи с камеры видеонаблюдения, расположенной рядом с терминалом, сыщики заметили, как подозреваемый выбросил пластиковую бутылку в урну. Полицейские-эксперты изъяли емкость и провели комплексное исследование, результаты которого позволили установить его личность", - рассказали в УМВД России по Владимирской области.Задержанный свою вину признал и пояснил, что перечислял деньги на обозначенные ему работодателями счета, оставляя небольшой процент себе в качестве вознаграждения. За преступление ему грозит до четырех лет лишения свободы.Отметим, что от группы злоумышленников с декабря прошлого года в регионе пострадали девять пенсионеров. В общей сумме жители лишились почти семи миллионов рублей.