Во Владимирской области предприниматель уволил работников без выплаты зарплаты. Александровской...

Во Владимирской области предприниматель уволил работников без выплаты зарплаты.Александровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований трудового законодательства по обращению бывших работников ООО «Фабрика СпецКрой».Установлено, что при увольнении трех работников предприятия с последними не произведен окончательный расчет, в то время как статьёй 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора в день увольнения предусмотрена выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя.По результатам проверки прокурором в отношении исполнительного директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).В целях восстановления нарушенных прав прокурором в интересах бывших работников в Александровский городской суд поданы исковые заявления о взыскании задолженности по невыплаченной заработной плате, денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда.Иски прокурора находятся в стадии рассмотрения.Фото https://www.pxfuel.com/en