Во Владимирской области руководитель бюджетного учреждения похитила 900 тысяч рублей. УФСБ России...

Во Владимирской области руководитель бюджетного учреждения похитила 900 тысяч рублей.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с Прокуратурой Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя директора муниципального бюджетного учреждения администрации Ковровского района «Служба единого заказчика».Причастной к хищению чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения.По версии следствия, фигурантка в период с ноября-2020 по июль-2022г., неоднократно давала незаконные указания работникам МБОУ «СЭЗ» перечислить бюджетные денежные средства на ее банковский счет, за якобы отработанное время в выходные, праздничные и нерабочие дни. А также в качестве выплаты премий, не предоставив при этом документов, обосновывающих указанные выплаты, сообщили пресс-службы УФСБ и областной прокуратуры.Таким образом, подозреваемая похитила бюджетные денежные средства в размере более 900 000 рублей.В феврале 2023 на основании переданных материалов ОРД УМВД России по Владимирской области в отношении данного лица возбуждено уголовные дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК России.Фото https://www.pxfuel.com/en