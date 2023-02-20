Во Владимирской области состоится благотворительный марафон Все для Победы!. Во Владимирской...

Во Владимирской области состоится благотворительный марафон "Все для Победы!".Во Владимирской области сегодня пройдёт благотворительный марафон в поддержку участников специальной военной операции. Он состоится в рамках проекта Народного Фронта "Всё для Победы!" О том, как помощь бойцам объединила всех жителей региона - в нашем материале.Всё для Победы! И ВСЕ для Победы! Объединяя усилия. Практически каждый день региональный Штаб Народного фронта принимает гуманитарную помощь. Жители области привозят всё, что необходимо. В том числе, технические средства.Ирина Туранова, координатор Народного фронта по проектной работе:- Например, тепловизоры, квадракоптеры, дроны всякие. Потому что это необходимо в первую очередь, и оно быстро выходит из строя. А так, из мелких вещей - это термобельё, носки.Посылки собирают люди всех возрастов. Предприниматели,школьники, студенты, детсадовцы. Привозят и термобелье, и лекарства. Пишут письма и открытки. Общую Победу помогают приблизить поддержка и тепло сердец.- Чтобы у них было хорошее настроение! Чтобы они победили!На передовую несколько раз приезжал губернатор Александр Авдеев, лично встречаясь с бойцами.Активисты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта регулярно привозят грузы в военный госпиталь и на линию фронта.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- И дальше мы будем приезжать и привозить всё, что вам надо. Всё, что мы можем привезти.- Ваша помощь в тылу делает шаги к нашей общей цели всё более реальными.- Капроновую нитку в пятку-то делаю.Приближать Победу помогает и старшее поколение. Татьяне Ивановне Пигариной - 90. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе. Потом стала ударником Соцтруда. Говорит, всегда работала не жалея сил. Сегодня Татьяна Пигарина - жительница посёлка Лаптево Камешковского района - вяжет тёплые носки для российских бойцов.Татьяна Ивановна Пигарина, волонтёр:- Желаю Победы! Здоровья всем. Чтобы вернулись к своим семьям! Чтобы у кого семьи, растили детей!На Донбассе уже в 15-ый раз побывала и Лаура Карамина. Администратор группы «ZA Наших». Её участники с женским теплом и заботой собирают грузы для владимирских ребят.Лаура Карамина, администратор группы «Za Наших»:- Передаём всё лично в руки ребятам мы. У нас в группе вся Россия. 21 тысяча человек. И Сибирь, и даже Заполярье есть в группе. Все люди с огромными сердцами и добрыми душами, готовые помогать нашим ребятам.Благотворительный марафон - его организуют власти региона и Народный фронт - пройдёт в прямом эфире. Марафон стартует уже в 18.00. И будет идти несколько часов. Трансляция будет вестись на областном канале "Губерния 33", в официальных аккаунтах Правительства области и центра Управления регионом. Внести свой вклад может каждый. В проекте "Всё для Победы" у Владимирской области есть свой кьюар-код. По итогам марафона будет опубликован подробный отчёт.Мария Платанюк "Вести-Владимир"