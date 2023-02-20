Отрезанными от внешнего мира рискуют остаться 32 села и деревни.

Во Владимирской области начали готовиться к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в ГУ МЧС по региону.«Контроль за высотой снежного покрова ведут семь метеостанций, два гидрологических поста и агрометеорологический пост. Не исключён подъём уровней воды до средних многолетних значений, на отдельных участках рек до высоких отметок», - доложил начальник Владимирского ВЦГМС Владимир Малороссиянцев.Замначальника ГУ Пётр Денисов добавил, что при самом неблагоприятном сценарии в зону затопления могут попасть 24 населённых пункта и 50 участков дорог. Отрезанными от внешнего мира рискуют остаться 32 села и деревни. С целью безаварийного пропуска половодья чиновникам рекомендовано своевременно заняться распиловкой и чернением льда, организовать информирование населения, спланировать выплату пенсий и работу автолавок, создать запас медикаментов.Вдобавок, местные власти должны обеспечить пожаробезопасное состояние территорий, организовать контроль за уборкой мусора и сухостоя, исправить недостатки по содержанию пожарных водоёмов.