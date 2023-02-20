Во Владимирской области в результате ДТП пострадавших зажало в салоне автомобиля. Авария произошла...

Во Владимирской области в результате ДТП пострадавших зажало в салоне автомобиля.Авария произошла 18 часов 08 минут в Кольчугинском районе на автодороге Кольчугино-Александров. На участке между поселком Металлист и деревней Осино столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Тем временем, ТГ "Заметки спасателя" сообщил, что в тот же день в Коврове около 17 часов произошло лобовое столкновение легковых авто на улице Долинной. Пострадало два человека, деблокировка не понадобилась.Удар был не лобовым, а касательным, но люди получили травмы.Однако поисково-спасательный отряд остро нуждается в гидравлическом аварийно-спасательном инструменте для извлечения зажатых пострадавших, отметил ТГ-канал.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.