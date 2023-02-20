Как сформировать активную гражданскую позицию у современной молодёжи? Во Владимирском филиале Президентской академии РАНХиГС прошел интеллектуальный квиз по истории права и

Как сформировать активную гражданскую позицию у современной молодёжи? Во Владимирском филиале Президентской академии РАНХиГС прошел интеллектуальный квиз по истории права и криминалистики. Задачи игры – воспитать в студентах гражданственность и патриотизм. Среди участников – воспитанники владимирских университетов, а также курсанты Юридического института ФСИН. Екатерина Абрамова, студентка Владимирского филиала РАНХиГС Вообще, студенты с удовольствием относятся именно