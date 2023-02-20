Что теперь будет с Александром Гордоном?

Что теперь будет с Александром Гордоном?Программа "МужскоеЖенское" на Первом канале быстро завоевала любовь телезрителей. Жизненныеистории, увлекательные сюжеты и, конечно, сочувствующие ведущие — вот три кита популярностипроекта. Но каким образом Александру Гордону и Юлии Барановской удаетсяоставаться такими сопереживающими в каждом кадре?Ответ пришел от бывшейжены соведущего Кати Гордон. Оказывается, любимая женщина однажды заявилась насъемочную площадку и застукала Гордона с Барановской за интересным занятием.Прямо в студии телепрограммы Александр сидел с бутылкой. Звездная юрист была вшоке, что коллеги вторят пагубной привычке ведущего.Не осталась встороне и Юлия Барановская. Она пыталась закрыть дверь перед носом Кати, но женщинавсе равно прорвалась и все увидела. Гордон не может сдержать своих эмоций привиде привычки, убивающей здоровье и талант любимого Александра."Я плачу посамому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его", — поделиласьэмоциями экс-жена Александра Гордона.Напомним, чтопара провела вместе семь лет. По словам Гордон, все это время она "воевалас бутылкой".