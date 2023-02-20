Что теперь будет с Александром Гордоном?
Что теперь будет с Александром Гордоном?
Программа "Мужское
Женское" на Первом канале быстро завоевала любовь телезрителей. Жизненные
истории, увлекательные сюжеты и, конечно, сочувствующие ведущие — вот три кита популярности
проекта. Но каким образом Александру Гордону и Юлии Барановской удается
оставаться такими сопереживающими в каждом кадре?
Ответ пришел от бывшей
жены соведущего Кати Гордон. Оказывается, любимая женщина однажды заявилась на
съемочную площадку и застукала Гордона с Барановской за интересным занятием.
Прямо в студии телепрограммы Александр сидел с бутылкой. Звездная юрист была в
шоке, что коллеги вторят пагубной привычке ведущего.
Не осталась в
стороне и Юлия Барановская. Она пыталась закрыть дверь перед носом Кати, но женщина
все равно прорвалась и все увидела. Гордон не может сдержать своих эмоций при
виде привычки, убивающей здоровье и талант любимого Александра.
"Я плачу по
самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его", — поделилась
эмоциями экс-жена Александра Гордона.
Напомним, что
пара провела вместе семь лет. По словам Гордон, все это время она "воевала
с бутылкой".