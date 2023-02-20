Только за месяц телефонные аферисты развели пожилых жителей Владимирской области на 7 миллионов рублей. Пособника мошенников удалось задержать полицейским во Владимире. В декабре

Только за месяц телефонные аферисты развели пожилых жителей Владимирской области на 7 миллионов рублей. Пособника мошенников удалось задержать полицейским во Владимире. В декабре девятерым пенсионерам в возрасте от 81 до 85 лет позвонили неизвестные и заявили, что их родственник попал в беду – якобы совершил ДТП с пострадавшими. Схема старая: чтобы близким не грозила уголовная