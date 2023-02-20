Материалы дела переданы в суд

Против первого замглавы администрации города Гусь-Хрустальный возбудили административное дело. Госслужащему придется ответить за снежные валы на дорогах вблизи таких социально значимых объектов, как ГБУЗ ВО «Детская городская больница и МБДОУ «Детский сад № 9»."Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности при реализации органами местного самоуправления полномочий по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог местного значения в зимний период", - рассказали о проверке в ведомстве.Также дороги были плохо расчищены около остановки общественного транспорта. Материалы дела направлены для рассмотрения в мировой суд.