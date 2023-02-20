Житель Владимирской области снял видео текущих в ручей нечистот. Тревожный экологический сигнал из...

Житель Владимирской области снял видео текущих в ручей нечистот.Тревожный экологический сигнал из Суздальского района. Может ли слив нечистот в районе сел Борисовское и Порецкое быть причиной некачественной воды в Добром? Это видео снял один из жителей региона.По словам автора ролика, катаясь по заснеженным полям Суздальского района на снегоходе, он обнаружил машину, которая сливала нечистоты. Они, в свою очередь, попадают в ручей, который впадает в Нерль. Как сообщили "Вестям" в природоохранной прокуратуре, ведомство уже тщательно изучает эти кадры.