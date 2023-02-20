Жителей Владимирской области ожидает похолодание при северном ветре и низком давлении. По...

Жителей Владимирской области ожидает похолодание при северном ветре и низком давлении.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег.Атмосферное давление 735 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72 %.Магнитное поле спокойное. Ветер северный, 4-9 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -14...-16, днем до 12 градусов мороза.Народный прогноз погоды: 21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.Фото: www.pxfuel.com/