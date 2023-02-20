Поклонники в шоке от новостей Филиппа Киркорова.

Поклонники в шоке от новостей Филиппа Киркорова.55-летний артистФилипп Киркоров пристально следит за своим внешним видом. Яркие костюмы,аксессуары, волосы — теперь в списке появилось и обновленное тело. Мужчина скинул40 килограмм лишнего веса. Правда, с помощью пластических хирургов.Ставший жертвоймаркетинга Филипп Киркоров тоже решил сделать себе пресс. Вслед за молодымимамочками, возвращающими фигуру после беременности, поп-король отечественногошоу-бизнеса обратился за помощью в клинику. Несколько пластических операций ивот — на фотографиях уже красуется роскошный пресс. Цена, безусловно, соответствующая — почти 2,3 миллиона рублей, рассказывает .В социальныхсетях артист уже похвастался новой фигурой. Заодно и показал последствия вскрытия.По мнению некоторых зрителей, пупок Киркорова оказался не на своем естественномместе, а значительно выше. Некоторых это даже напугало — не будет ли никакихпоследствий для здоровья?"Как послекесарева, он тупо живот отрезал вместе с пупком?" — интересуются вкомментариях зрители.Конечно, длябольшинства слушателей Киркорова такая операция показалась излишней. Зачемартисту такими коварными методами добиваться похудения. Ответа Филипп Бедросовичпока не озвучил публично. Возможно, скоро артист порадует всех интересныминовостями.