Как изменился размер среднемесячной зарплаты во Владимирской области? Владимирстат опубликовал...

Как изменился размер среднемесячной зарплаты во Владимирской области?Владимирстат опубликовал данные о средней зарплате в регионе.Среднемесячная заработная плата в прошлом году с января по ноябрь была около пятидесяти тысяч.В ноябре показатель повысился до 53-х.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост - 16 процентов.В этом году прибавку также должны были заметить сотрудники сфер образования, культуры и социальной сферы.