Как изменился размер среднемесячной зарплаты во Владимирской области?
Владимирстат опубликовал...
Как изменился размер среднемесячной зарплаты во Владимирской области?
Владимирстат опубликовал данные о средней зарплате в регионе.
Среднемесячная заработная плата в прошлом году с января по ноябрь была около пятидесяти тысяч.
В ноябре показатель повысился до 53-х.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост - 16 процентов.
В этом году прибавку также должны были заметить сотрудники сфер образования, культуры и социальной сферы.