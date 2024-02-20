Появится ли во Владимире памятник Александру Сергеевичу Пушкину? Быть ли памятнику Пушкину в...

Появится ли во Владимире памятник Александру Сергеевичу Пушкину?Быть ли памятнику Пушкину в областном центре? В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Татьяна Воронцова узнала, где раньше в областной столице стояли монументы Пушкину, и где, возможно, появится новый."И хоть бесчувственному телу,Равно повсюду истлевать,Но ближе к милому пределуМне всё б хотелось почивать.И пусть у гробового входаМладая будет жизнь играть,И равнодушная природаКрасою вечною сиять."Подлинник 1830 г . Первый номер Литературный газеты Антона Дельвига - друга Пушкина, первое издание стихотворения Станцы .И то ли пророчество, то ли некое совпадение - замечает Ирина Мишина. Пушкину всего 30 лет, - самый расцвет жизни, но уже мысли о смерти, ее предвидении.Стоическая философия смерти и во след - неизбежность забвения.Но только не Пушкина. К его памятнику точно не зарастет тропа. В фондах научной библиотеки - ценный массив информации о поэте, и о том, как Россия отмечала его юбилейные даты и дни памяти. Февральская подшивка Призыва 1937-го- полностью посвящена 100 летию со дня гибели поэта.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Улица Пушкина во Владимире у нас появилась именно в 1937 и просуществовала до 1991 г . Вернули, когда прежнее Студеная гора...как мы знаем ее.На Студеной горе стоял до 2013-го и бюст Пушкина. Но затем исчез.Памятникам поэту у нас в городе никогда не везло. Первый поясной бюст на деревянном постаменте появился на 100-летие со дня рождения поэта у бульварного клуба...В тот год, в честь Пушкина, и большой бульвар во Владимире переименовали в Пушкинский. В 1906 бюст заменили на конусообразный памятник, и тут простоял он до революции, пока в ночь на 15 мая вандалы не совершили "гнусную выходку", - писала газета "Старый владимирец".Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Воспоминания о том, как пострадал памятник оставил Иван Наживин: "Как везде ярость восставшего народа обратилась на общественные памятники, причем, первое испытание испытал известный царский приспешник - Пушкин...которому снесли половину лица".В 40-е памятник Пушкину изготовил и скульптор Владимир Далецкий. Это единственный владимирский монумент поэту, что дожил до наших дней, и занесен во Всероссийский реестр памятников Пушкину.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Этот памятник в начале 50-х, перед входом в парк им. Пушкина. Его фото в Юбилейном Владимире за 1958 год. Когда праздновалось 850-летие Владимира.Но и этот памятник постоянно менял место прописки - после парка Пушкина стоял в Комсомольском сквере, затем - в пионерлагере Огонек, а в 2007 его вновь доставили во Владимир на Диктора Левитана, дом 36.Он и сегодня стоит там у проф. училища №15. Ведь именно здесь, в бывшем ремесленном училище, обучался сам Долецкий.В этом году о памятнике вновь вспомнили. Появились предложения - вернуть его вновь на Пушкинский бульвар.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма:- Когда смотрел этот вопрос, изучал, когда его перевозили, памятник пострадал, потому что тяжелый, трехсоставный, его пришлось восстанавливать, реставрировать. Насколько возможно его сюда перенести. Но и потом город может позволить себе новую скульптуру, интересную. Слава Богу, благодаря неравнодушным людям.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма, не остался в стороне. В 2023 году выступил с инициативой установки памятника Пушкину во Владимире. Был объявлен народный сбор.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма:- Владимир Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году. Это была и наша гражданская инициатива, как жителей города Владимира. Мы связались с администрацией города, - Дмитрием Викторовичем, он поддержал, но потом оказались сложности в получении разрешений и согласований. Мы обратились в Министерство культуры РФ. Нам ответили, что нет никаких ограничений о размещении памятника в охранной зоне Успенского собора.Отец Евгений привлек к решению вопроса специалистов, досконально изучили и вопрос геолокации памятника.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма:- Первый памятник - это примерно там, где большая клумба в середине, - первый бюст 1899 года. Следующий, как тот, был демонтирован, - у входа Успенского собора, напротив западного. Здесь до 1917 года находился, пока вандалы его не разбили.Специалисты сошлись во мнении, что лучшее место для установки памятника там, где в 2011 был положен закладной камень. Этот, уже разработанный архитектором фотомонтаж геолокации, показывает Игорь Черноглазов.Почти в середине Пушкинского бульвара - самое органичное местоположение. Владимирский скульптор сделал эскиз. И, что самое радостное, - неожиданно нашелся спонсор, - владимирский меценат готов подарить памятник городу.Игорь Черноглазов, скульптор, член Союза художников России:- Здесь, по проекту, он должен быть порядка 3-3,20 метров. Первоначально должен быть на каменном постаменте, но я связался с литейщиками, когда узнавал стоимость. Посчитали в бронзе еще и подешевле.Памятник будет полностью из бронзы. 6-8 см толщиной. Выбрано и место отливки, - в Переславль-Залесском.На этапе формирования образа поэта Игорь Алексеевич досконально прорабатывал все детали фигуры: от одежды до трости в руке.Игорь Черноглазов, скульптор, член Союза художников России:- Знаете, у Пушкина была очень тяжелая трость. Металлическая, чугунная. Заядлый дуэлянт. Чтобы не дрожала рука с пистолетом - тренировал ее тростью.В финишном исполнении Пушкин будет идущим, путешествующим по Владимиру. С мужественным, одухотворенным лицом, обращенным в сторону памятника Владимиру Красное солнышко...Игорь Черноглазов, скульптор, член Союза художников России:- Я отказался от сидящей фигуры. Мне кажется, несколько фривольно будет усаживаться рядом с Пушкиным. Пушкин для России столько сделал, что можно и постоять перед ним.Последний этап - получить список документов для подачи в монументальную комиссию администрации города Владимира, - замечает Евгений Липатов.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма:- Я Жду этот список со дня на день. Как только получим, - сразу готовим этот пакет. Как быстро, и как скоро пройдет заседание, зависит уже от администрации города Владимира.Воздвижение памятника поэту в юбилейный год должно стать праздником русской культуры, знаком почитания творчества гения. И еще есть возможность успеть к юбилейной дате 6 июня.Евгений Липатов, настоятель Воскресенского храма:- Один из новомученников церкви отец Иоанн Восторгов говорил: "По сути, это душа русского народа". Пушкин в наше время - необходим. Благодаря ему мы формируем наш русский дух...Год Пушкина, год семьи. И Патриарх обратился с таким большим словом - нужно регионы подключать. Сегодня нужно говорить о Пушкине...Серьезно, основательно.Тот самый нерукотворный памятник, сотворенный великим поэтом, всегда будет служить России.Великий Пушкин оставил о себе великую память, которой мы должны быть достойны.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести-Владимир".