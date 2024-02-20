Презентацию всероссийского проекта Твой ход провели во Владимире Сделали первый ход к своей...

Презентацию всероссийского проекта "Твой ход" провели во ВладимиреСделали первый ход к своей мечте! На презентации всероссийского студенческого проекта Владимирский государственный университет объединил более 700 студентов из разных вузов региона.Всероссийский проект «Твой ход» реализуется Росмолодежью при поддержке Минобрнауки России, и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».Раскрыть творческий потенциал и попробовать себя в новой роли. 4-й сезон всероссийского студенческого проекта "Твой ход" обещает быть интересным. Перед ребятами открываются большие возможности, рассказывает третьекурсница ВлГУ Ксения Бубен. Она амбассадор проекта. А еще год назад была новичком. Принимала участие в треке «Делаю» - на этом этапе нужно создать команду и представить проект.Ксения Бубен, третьекурсница ВлГУ:- В этом году буду подавать новый проект. Уже в моем проекте будут принимать участие студенты, как первого, так и второго курса. Будем совместно его создавать, реализовывать на базе Владимира.Знакомство с конкурсом начинается с трека "Первопроходец". Студент Дмитрий Киселев о федеральном проекте узнал от своего наставника, - и уже готов презентовать свою идею.Дмитрий Киселёв, первокурсник ВлГУ:- Открыть для молодежного центра отдельную какую-то площадку для съемок. Потому что ее крайне не хватает. Также работать сотрудникам медиа-сферы там будет удобно, каким-то ведущим реализовывать свои идеи.200 лучших участников трека "Делаю" получат по миллиону рублей на воплощение своих задумок. Конкурс всероссийский. Но денежный приз здесь не главное.Анастасия Новикова, руководитель отдела регионального взаимодействия всероссийского студенческого проекта"Твой ход":- Проект направлен на развитие возможностей студентов. Мы уверены, что каждый студент - талантлив. И мы вместе с вузами готовы помогать раскрывать свои таланты и давать возможность развиваться в стране.Студенты Владимирского государственного университета - одни из самых активных участников федеральных и региональных проектов. Более того, уже сами организуют мероприятия для молодежи: форумы, мастер-классы, конкурсы талантов, интеллектуальные турниры и яркие шоу.Оксана Ерашова, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ВлГУ:- Мы вошли в топ-50 рейтинга воспитательной деятельности молодежной политики из 660 вузов нашей страны.В вузе отмечают, добиться таких высоких результатов смогли благодаря активным студентам, сотрудникам и преподавателям, а также наставникам - профессионалам своего дела.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".