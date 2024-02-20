Автомобильная дорога на одной из улиц города Карабаново в Александровском районе требует...

Автомобильная дорога на одной из улиц города Карабаново в Александровском районе требует капитального ремонтаВ 2023 году Александровской городской прокуратурой проведена проверка, касающаяся ненадлежащего содержания дороги по улице Железнодорожный тупик в городе Карабаново. Кроме того, на проезжей части отсутствовало освещение.Главе администрации города было внесено представление. Однако мер, направленных на устранение допущенных нарушений не принято.В итоге прокурор обратился в Александровский городской суд с исковым заявлением об обязании администрацию города Карабаново привести дорогу ул. Железнодорожный тупик в соответствие с установленными нормативами.Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.Исполнение решения контролируется городской прокуратурой.Фото: freepik.com