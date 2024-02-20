Об этом рассказал Александр Нефёдов, начальник ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, во время оперативного совещания в Правительстве региона.

Автотрассу до Суздаля могут завершить раньше установленного срока. Об этом рассказал Александр Нефёдов, начальник ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, во время оперативного совещания в Правительстве региона. Оно состоялось сегодня, 20 февраля.Сначала работы должны были закончиться в 2025 году, но сейчас появилась новая информация – дорогу откроют до конца июля этого года. Как сообщил чиновник, ремонт идёт по плану даже несмотря на сложную зиму.В региональном Правительстве отметили, что особый контроль строительства дороги ведётся из-за приближающегося 1000-летия Суздаля. Необходимо подготовить четырёхполосное движение пораньше, так как ожидается наплыв туристов.