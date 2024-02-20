Автовладельцев просят убрать машины с улиц города Владимира для работы спецтехники
Администрация...
Автовладельцев просят убрать машины с улиц города Владимира для работы спецтехники
Администрация города Владимира сообщает, что 20 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 21 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Ул. Гороховая, от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти;
Ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Гороховая до Октябрьского проспекта;
Костерин переулок;
Ул. Малые Ременники;
Проезд Лакина;
Дорога к парку "Дружба";
Суздальский проспект;
Ул. Д. Левитана, от проспекта Ленина до ул. Офицерская и обратно (в т.ч. парковки ОДК и УФНС);
Ул. Д. Левитана, от ул. Офицерская до разворотного кольца и обратно;
Октябрьский проспект, от ул. Токарева до ул. Мира и обратно;
Мост Октябрьского проспекта;
Ул. Дзержинского;
Ул. Девическая;
Ул. Спасская;
Ул. Летне-Перевозинская.
Фото: freepik.com