Автовладельцев просят убрать машины с улиц города Владимира для работы спецтехники Администрация...

Автовладельцев просят убрать машины с улиц города Владимира для работы спецтехникиАдминистрация города Владимира сообщает, что 20 февраля с 20:00 и до 07:00 утра 21 февраля, убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Ул. Гороховая, от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти;Ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Гороховая до Октябрьского проспекта;Костерин переулок;Ул. Малые Ременники;Проезд Лакина;Дорога к парку "Дружба";Суздальский проспект;Ул. Д. Левитана, от проспекта Ленина до ул. Офицерская и обратно (в т.ч. парковки ОДК и УФНС);Ул. Д. Левитана, от ул. Офицерская до разворотного кольца и обратно;Октябрьский проспект, от ул. Токарева до ул. Мира и обратно;Мост Октябрьского проспекта;Ул. Дзержинского;Ул. Девическая;Ул. Спасская;Ул. Летне-Перевозинская.Фото: freepik.com