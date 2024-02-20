Безвозмездная помощь: семинар добровольческих центров прошел во Владимире 190 тысяч жителей...

"Безвозмездная помощь": семинар добровольческих центров прошел во Владимире190 тысяч жителей региона приняли участие в различных волонтерских проектах в прошлом году. Об этом на семинаре добровольческих центров рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина.За реализацию одного из ключевых федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", который поддержан президентом Владимиром Путиным, 5 самых активных волонтеров получили благодарственные письма от Правительства области. Они собирали мнения жителей о том, какие объекты и пространства в их городе или поселке должны быть благоустроены в первую очередь.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Новый год начинаем с приятных хлопот, собираем организаторов волонтерской деятельности, кто курирует волонтерские добровольческие штабы в территориях, ставим задачи, определяем, как и чем будет жить волонтерское движение в этом году.