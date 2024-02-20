Бывший директор организации-должника возместит убытки на 5,7 млн рублей по требованию «Энергосбыт...

Бывший директор организации-должника возместит убытки на 5,7 млн рублей по требованию «Энергосбыт Волга»Бывший директор ООО «Энергосбыт» по результатам рассмотрения в суде заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности возместит убытки на 5,7 млн рублей компании «Энергосбыт Волга».В рамках рассмотрения дела о признании банкротом организации-должника Арбитражным судом Владимирской области было установлено, что действия руководителя ООО «Энергосбыт» не привели к объективному банкротству компании, однако повлекли убытки на сумму более 5,7 миллионов рублей. Именно такая дебиторская задолженность за электроэнергию была накоплена ООО «Энергосбыт». Её взыскание стало невозможным из-за несвоевременной передачи бывшим директором документации, из-за ликвидации дебиторов и исключения сведений о них из ЕГРЮЛ.Требования конкурсного управляющего, согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, в ходе судебного заседания были переквалифицированы на требование о возмещении бывшим директором ООО «Энергосбыт» причинённых убытков в результате совершения им противоправных действий.Стоит отметить, что бывший руководитель компании-должника пытался обжаловать решение суда и подавал апелляцию, однако постановлением Первого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Владимирской было оставлено без изменения. В настоящий момент судебные акты вступили в законную силу.После утверждения арбитражным судом отчёта конкурсного управляющего о выборе кредиторами способов распоряжения субсидиарной ответственностью «Энергосбыт Волга» получит исполнительный лист на взыскание с бывшего директора убытков, соразмерных своим требованиям в деле о банкротстве ООО «Энергосбыт».Кроме того, в данный момент два аналогичных дела со схожими требованиями о возмещении причинённых убытков тем же должностным лицом рассматриваются судом. Три возглавляемые бывшим директором компании (ООО «Энергосбыт», решение по которому уже вступило в силу, ООО «Энергетик» и ООО «Теплосервис») занимались распределением электроэнергии, т.е. фактически выступали посредником между гарантирующим поставщиком электроэнергии и конечными потребителями. Указанные компании с 2018 по 2021 год накопили значительную задолженность перед «Энергосбыт Волга»: общая сумма реестровых требований к ним превышает 27,5 млн рублей.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета юридические лица могут с помощью онлайн-сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Компания «Энергосбыт Волга» для эффективного взаимодействия с корпоративными клиентами также реализовала возможность подключить электронный документооборот.Кроме того, для предприятий и организаций работает отдельная горячая линия 8 (4922) 66-67-28.Фото: freepik.com