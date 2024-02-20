Дом, который разрушается: в городе Судогда грубо нарушаются права жильцов многоквартирного...

"Дом, который разрушается": в городе Судогда грубо нарушаются права жильцов многоквартирного домаЖильцы пятиэтажного трехподъездного многоквартирного дома № 4а по улице Коммунистическая в городе Судогда обратились в районную прокуратуру.5 января 2024 года поступило сообщение о том, что в одном из подъездов на первом этаже указанного дома, 1969 года постройки, произошла просадка стены, на стенах и потолке образовались трещины. Вечером того же дня все жильцы третьего подъезда временно размещены у родственников, а также в общежитии, у расселённого подъезда выставлен пост полиции.В ходе проверки прокуратурой Судогодского района выявлены нарушения, допущенные ООО «Жилищник» при осуществлении управления многоквартирным домом. В связи с этим прокурором в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, ему внесено представление."В целях устранения нарушений специализированными организациями проведено несколько обследований дома, в результате которых установлено, что наружные и внутренние несущие стены здания не имеют трещин, швы между плитами перекрытий над первым этажом не повреждены. Помещения второго-пятого этажей не имеют повреждений несущих конструкций и отделочных покрытий", - сообщили в ведомстве.К настоящему моменту проведены работы по демонтажу разрушенных конструкций, подготовлена проектно-сметная документация на осуществление восстановительных работ на сумму свыше 1,4 млн рублей. Ремонт планируется начать в ближайшее время, его проведение контролируется прокуратурой района."Внесены изменения в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2023-2025 годы, касающиеся организации в 2024 году капитального ремонта системы канализации многоквартирного дома, в настоящее время НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» проводится конкурс на право заключения договора на выполнение указанных работ", - добавили в ведомстве.Восстановление жилищных прав граждан находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры