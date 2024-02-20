Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Дом с проваливающимися полами на проспекте Ленина, №59, в Лакинске признал аварийным. Об этом рассказали в областной прокуратуре.Кроме того, в двухэтажном здании мокнут стены, в некоторых местах разрушен цоколь, видны нарушения изоляции электропроводки, также найдены трещины в кирпичных кладках.Дом сказали расселить до 31 декабря 2025 года, но прокуратура вмешалась в этот вопрос и подала иск в районный суд. Требование – дать жилище раньше установленного срока. Заявление было удовлетворено, наниматели должны получить новые квартиры раньше положенного срока.