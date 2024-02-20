Украденные 40 тысяч рублей злоумышленники потратили на покупку алкоголя и посещение кафе. 38-летний мужчина обвиняется в убийстве с разбоем, а его подельник – в пособничестве, сообщили в

Украденные 40 тысяч рублей злоумышленники потратили на покупку алкоголя и посещение кафе. 38-летний мужчина обвиняется в убийстве с разбоем, а его подельник – в пособничестве, сообщили в Следкоме. Убить 69-летнюю женщину приятели договорились в январе прошлого года. Один из них раньше ухаживал за этой бабушкой, поэтому был хорошо с ней знаком. Поэтому мужчина пришел к