Двоим жителям Селивановского района незаконная рубка леса обошлась в 2,6 миллиона рублей Судом...

Двоим жителям Селивановского района незаконная рубка леса обошлась в 2,6 миллиона рублейСудом установлено, что двое жителей региона в 2019-2020 годах подыскивали людей, имеющих право на покупку древесины для собственных нужд. От их имени заключали с «Селивановским лесничеством» фиктивные договоры купли-продажи."Впоследствии, на основании названных договоров в Качаловском участковом лесничестве мужчины произвели незаконную рубку сырорастущих деревьев общим объёмом свыше 200 куб м, причинив тем самым лесному фонду ущерб в размере более 2,6 млн рублей", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Срубленной древесиной злоумышленники распорядились в личных целях.По результатам материалов проверки, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье: "Незаконная рубка, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" (по ч. 3 ст. 260 УК РФ).Расследование дела продолжается.Фото: freepik.com