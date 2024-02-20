Полиции удалось получить доказательства связи подмосковных дачных воров к кражам во Владимирской области.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, полицейские задержали двоих жителей Подмосковья в Александровском районе по дороге в Кольчугино. Подозреваемые хотели скрыться на своём автомобиле. В ходе обыска были найдены украденные вещи и инструмент для проникновения в дачные домики.Обвиняемые признали свою вину. Следственные действия смогли установить факт причастности мужчин к семи дачным кражам. Возбуждены два уголовных дела по статье о краже, подозреваемые находятся под стражей.